رسميًا.. ليفربول يعلن صفقته الصيفية الأولى

بعد فشل التعاقد مع مدافع نوريتش سيتي

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا حسم صفقته الأولى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع الظهير اليوناني كوستاس تسيميكاس.

المدرب يورجن كلوب يبحث عن لاعب جديد بمركز الظهير الأيسر، كبديل للأساسي أندي روبرتسون، ويعتبر لاعب أولمبياكوس هدفه الرئيسي الآن.

ليفربول سبق أن حاول التعاقد مع جمال لويس ظهير نوريتش سيتي، لكن إدارة النادي الإنجليزي طالبت بأكثر من 21 مليون يورو للتخلي عن خدماته.

المزيد من الفرق

مصادر صحفية أكدت لـ"جول" منذ أيام أن تسيميكاس هو الأقرب حالياً، ليصبح البديل المناسب لروبرتسون في مركز الظهير الأيسر.

ووصلت قيمة الصفقة لحوالي 13.23 مليون يورو، بعد الاتفاق على جميع التفاصيل بين حامل لقب الدوري الإنجليزي والنادي اليوناني.

— FC ( Champions 🏆) (@LFC) August 10, 2020

غياب رونالدو واستمرار فقدان ميسي للصدارة .. أكثر اللاعبين مراوغة في الدوريات الكبرى

بيرلو و زيدان والبقية.. نجوم نهائي كأس العالم 2006 الذين أصبحوا مدربين

يذكر أن المدافع اليوناني، ظهر في 46 مباراة مع أولمبياكوس هذا الموسم، ونجح في صناعة 7 أهداف بقميص الفريق.