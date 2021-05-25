رسميًا .. ليفربول يختار محمد صلاح لاعبًا للموسم

رغم الموسم الصفري كان الأفضل..

اختار نادي ليفربول نجمه الدولي المصري محمد صلاح كأفضل لاعب في الموسم الحالي، وذلك بعد ساعات قليلة من إسدال الستار على منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وأنهى محمد صلاح الموسم وصيفًا لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 هدفًا خلف المتوج بلقب الهداف وقائد نادي توتنهام والمنتخب الإنجليزي هاري كين صاحب الـ 23 هدفًا.

الفرعون المصري يعد أكثر لاعب حسمًا للنقاط لفريقه على الإطلاق بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز متفوقًا على هاري كين والبقية.

صلاح حسم 17 نقطة لليفربول بتسجيله 22 هدفًا، أي يمكن القول إنه كان صاحب الفضل الأول والسبب الرئيسي في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

— Liverpool FC (@LFC) May 25, 2021

ليفربول بقيادة صلاح نجح في احتلال المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما كان مهددًا بالغياب عن أعرق المسابقات الأوروبية والخروج من المربع الذهبي.

وكان النجم المصري قد توج هدافًا للدوري الإنجليزي الممتاز مرتين في 2018 برقم قياسي وتاريخي بتسجيله 32 هدفًا كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد في تاريخ البريميرليج، وفي 2019 حين حصل على اللقب مناصفة مع ساديو ماني وأوباميانج.

"من حق صلاح أن يغضب، وأرقامه تتحدث عن نفسها"

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن محمد صلاح سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري بسبب خلافاته مع يورجن كلوب وساديو ماني.