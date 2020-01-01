رسميًا | كيكي سيتين يخلف فالفيردي في برشلونة

الأمر بات رسميًا..

أعلن برشلونة بصورة رسمية عن تعيين كيكي سيتين في منصب المدير الفني خلفًا لإرنستو فالفيردي المُقال.

وكان البرسا قد أعلن عن رحيل فالفيردي في أعقاب خسارة كأس السوبر الإسباني بعد الخروج من نصف النهائي على يد أتلتيكو مدريد.

سيتين تحصل على عقد مع البلوجرانا سيمتد لمدة موسمين ونصف، ليستمر في منصبه حتى يونيو 2022.

وسيوقع سيتين على عقود توليه تدريب برشلونة مساء الثلاثاء في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة في جلسة خاصة، ثم سيقوم بعقد جلسة تصوير في الكامب نو في الساعة الثانية على أن يكون مؤتمر تقديمه للإعلام في تمام الثانية والنصف..

ومنذ خروج احتمالية إقالة فالفيردي، طُرح اسم تشافي هيرنانديز حتى يكون بديله، إلا أن مدرب السد القطري الحالي وبحسب آخر التقارير قد رفض تولي المسؤولية الآن وفضّل أن يكون في منصبه بداية من الموسم المقبل.

ويمتلك المدرب البالغ من العمر 61 عامًا تاريخًا جيدًا في الدوري الإسباني، حيث أشرف على لاس بالماس ثم ريال بيتيس، وقدّم معهما كرة قدم ممتعة لا تُنسى مهدت له الطريق للعمل في الكامب نو.

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فالفيردي تحصل على لقب الدوري في موسمين متتاليين مع البرسا، إلى جانب لقب كوبا ديل ري في مرة وكأس السوبر الإسباني مرة، ورغم تصدره لجدول ترتيب الليجا حاليًا، إلا أن هذا لم يشفع له للاستمرار مع العملاق الكتلاني.

ولكن لم يتمكن المدرب الباسكي من أن يحقق الأمل الأكبر لجمهور برشلونة بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، وخرج من آخر نسختين بـ"ريمونتادا" على يد روما ثم ليفربول.

الآن سيكون على عاتق سيتين أن يُعيد الأمجاد الأوروبية للبرسا، والذي أسقطته القرعة في ثمن نهائي الأبطال مع نابولي.

يذكر أن ريال مدريد يتساوى في النقاط مع برشلونة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 لكل منهما.