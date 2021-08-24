رسميًا.. كوتينيو يتنازل عن قميصه في برشلونة وعينه على رقم ميسي

من أجل ماذا يتنازل كوتينيو عن قميصه في برشلونة؟

أعلن نادي برشلونة عبر موقعه الرسمي عن إعطاء رقم القميص "14" إلى اللاعب الألباني الشاب، راي ماناي وذلك خلال الموسم الجاري.

ويحمل رقم 14 في برشلونة، البرازيلي فيليب كوتينيو، وتنازل اللاعب عن رقمه قد يضع بعض الاحتمالات.

ماذا يعني أن كوتينيو تنازل عن رقمه؟

في وقت سابق، أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مع رحيل ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، أصبح الرقم 10 شاغرًا، كما أن إدارة برشلونة تفكر في منحه إلى كوتينيو.

كوتينيو حمل الرقم 10 من قبل في مسيرته، تحديدًا مع ليفربول، وأثناء إعارته من برشلونة إلى بايرن ميونخ الألماني.

لكن هناك احتمال آخر، موقف بيانيتش مع النادي الكتالوني ليس واضحًا بعد وإذا رحل هذا الصيف، سيصبح رقمه "8" شاغرًا وقد يحمله كوتينيو.

ما هو موقف بيانيتش في النادي الكتالوني؟

حسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فلايزال برشلونة يواصل السعي للتخلص من النجم البوسني ميراليم بيانيتش قبل إغلاق سوق الانتقالات، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات المدرب رونالد كومان بشكل كامل.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن نادي نابولي هو آخر المهتمين بالتعاقد مع بيانيتش لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك بعد أن أبدى كل من روما وفيورنتينا اهتمامًا كبيرًا باستعارة اللاعب أيضًا.

ومن جانبه بيانيتش، فإنه يفضل العودة إلى الدوري الإيطالي هذا الصيف، وتحديدًا إلى ناديه السابق يوفنتوس، ورغم اهتمام ماسيميليانو أليجري باستعادة النجم البوسني، لكن المشاكل المالية التي تواجه النادي تجعله غير قادر على إبرام الصفقة في الوقت الحالي.

اقرأ أيضًا:

برشلونة يختبر كوتينيو والمكافأة رقم ميسي

بارتوميو أوقف محاولة بيكيه لشراء شركة برشلونة!

برايتون يساعد برشلونة بفسخ عقد لاعب خيتافي!