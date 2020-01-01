رسميًا.. كوبو إلى فياريال على سبيل الإعارة

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أعلن نادي فياريال رسميًا التعاقد مع النجم الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وكان كوبو محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة خاصة مع وجود نية لدى ريال مدريد لتركه يخرج معارًا لعام آخر.

وقال صحيفة "آس" الإسبانية منذ حوالي 5 أيام إن ريال مدريد قد رفض عرضًا من بايرن ميونخ لاستعارة تاكيفوسا كوبو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

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كوبو يُعد أحد أبرز المواهب التي برزت على الساحة في الآونة الأخيرة بعدما اشتراه الريال من طوكيو الصيف الماضي، ثم أُعير إلى مايوركا على مدار الموسم المنقضي.

وبعد هبوط مايوركا إلى الدرجة الثانية بدأ النادي الملكي واللاعب يبحثان عن وجهة جديدة له على سبيل الإعارة بدلًا من العودة إلى سانتياجو برنابيو والجلوس على مقاعد البدلاء.

وستمتد الإعارة لعام واحد فقط، تلك التي ستكلف الغواصات الصفراء مبلغًا ليس بالكبير، حيث دفع فياريال إلى مدريد رسومًا قدرها 3 ملايين يورو.

وكان كوبو قد تحدث في إبريل الماضي عن أحلامه بخصوص المستقبل، والتي تتلخص في العودة إلى سانتياجو برنابيو واللعب بقميص ريال مدريد.

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الجدير بالذكر أن كوبو ظهر هذا الموسم مع مايوركا في 35 مباراة بالدوري الإسباني سجل خلالها أربعة أهداف وصنع خمسة آخرين.