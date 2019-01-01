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يوفنتوس

رسميًا.. كريستيانو رونالدو لاعب العام في إيطاليا

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كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يحصد جائزة لاعب العام في إيطاليا

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب في إيطاليا وذلك في موسمه الأول في الكالتشيو.

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وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي اليوم السبت عن جوائز الموسم الحالي، والتي أسفرت عن تتويج كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب.

وقدم رونالدو موسمًا جيدًا مع الفريق قاده فيه لتحقيق بطولة الدوري للموسم الثامن تواليًا، كما حسم لقب السوبر أمام ميلان بهدفه من ضربة رأسية، حيث كان واحدًا من أهم لاعبي الفريق خلال مجريات الموسم.

وشارك كريستيانو رونالدو هذا الموسم في تسجيل 33 هدفًا، حيث سجل 22 هدفًا وصنعا 11 آخرين، في رقم غير معتاد بالنسبة للاعبي الدوري الإيطالي في هذا السن تحديدًا.

وعلى صعيد الجوائز الأخرى، توج حارس إنتر سمير هاندانوفيتش بجائزة أفضل حارس مرمى خلال الموسم، في الوقت الذي حصد فيه خاليدو كوليبالي مدافع نابولي جائزة أفضل مدافع.

وحصل نجم لاتسيو سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش جائزة أفضل لاعب وسط في الكالتشيو بينما حصل المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا على جائزة أفضل مهاجم، كما كان نجم روما نيكولو زانيولو أفضل لاعب شاب.

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يذكر أن جوائز رابطة الدوري الإيطالي جاءت بناء على مردود اللاعبين في مسابفات الدوري الإيطالي، وكأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.  

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