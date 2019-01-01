رسميًا | كانسيلو ينضم إلى مانشستر سيتي

تعرف على تفاصيل انضمام كانسيلو إلى ريال مدريد

أعلن نادي مانشستر سيتي إتمام التعاقد مع جواو كانسيلو، لاعب يوفنتوس، ليكون ثالث الصفقات الصيفية لبطل الدوري الإنجليزي.

كانسيلو انضم إلى يوفنتوس في الصيف الماضي قادمًا من فالنسيا بعد فترة إعارة قضاها في صفوف إنتر.

وقال بطل الدرع الخيرية في بيان رسمي إنّ كانسيلو خضع للكشف الطبي ووقع على عقد يمتد لخمس سنوات.

وكلفت الصفقة رحيل دانيلو إلى صفوف البيانكونيري بجانب مبلغ 30 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي يسيطر على البطولات في البريميرليج بعد فوزه بآخر 5 بطولات محلية.

وكان السيتزنز قد تعاقد مع رودريجو من أتلتيكو مدريد بعد كسر الشرط الجزائي في عقده واستعاد أنخيليتو من صفوف أيندهوفن.