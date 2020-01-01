رسميًا.. فيران توريس إلى مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يعلن ضم فيران توريس من فالنسيا

أعلن مانشستر سيتي رسميًا التعاقد مع نجم نادي فالنسيا الشاب فيران توريس في صفقة كلفت خزائنه حوالي 23 مليون يورو.

وكان النجم الإسباني الشاب قد ارتبط بمانشستر سيتي منذ أسابيع، وتحدثت الصحف عن اقتراب حسم الصفقة بشكل رسمي خلال ساعات.

وأكد النادي الإنجليزي في بيان الإعلان الرسمي عن الصفقة أن عقد توريس مع مانشستر سيتي سيمتد إلى غاية صيف العام 2023.

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وقال توريس في تصريحاته الأولى كلاعب لمانشستر سيتي للموقع الرسمي للنادي إنه سعيد بهذه الخطوة وبالانضمام إلى النادي الإنجليزي.

وأردف: "أطمح للتطور تحت قيادة جوارديولا الذي اعتاد تطوير اللاعبين الذين يعملون معه، لقد كان حلمًا لي وتحقق اليوم وأنا سعيد للغاية"

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يذكر أن النجم الشاب فيران توريس قد خطف الأضواء خلال الموسمين الماضيين بعد أدائه المميز مع فالنسيا بعمر 20 عامًا فقط.