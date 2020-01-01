رسميًا .. عودة الجماهير لمدرجات الدوري الإنجليزي الشهر المقبل

الجماهير تعود لملاعب البريميرليج أخيرًا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أخيرًا عن موعد عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الإنجليزي الممتاز والذي سيكون الشهر المقبل.

وانتظرت جماهير كرة القدم هذه اللحظة منذ مارس الماضي والذي كان آخر موعد حضرت فيه الجماهير في مدرجات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب ما ذكرته وكالة رويترز فإن الثاني من ديسمبر المقبل هو الموعد الذي وقع عليه الاختيار من أجل عودة الجماهير لحضور الأحداث الرياضية في البلاد بما فيها الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وحول ذلك، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون: "في المستويين الأول والثاني سيكون مسموح للجماهير بحضور الأحداث الرياضية والتجارية في مع حدود السعة والتباعد الاجتماعي"

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وأضاف: "ذلك سيكون خاص بالأحداث الرياضية والاجتماعية مما يوفر المزيد من الاتساق مع العروض الداخلية في المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وملاعب كرة القدم"

وتابع: "سنقوم أيضًا بتعزيز قدرة السلطات المحلية على الإنفاذ، بما في ذلك الضباط المدربون بشكل خاص والسلطات الجديدة لإغلاق المباني التي تشكل خطرًا على الصحة العامة."

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هذا ولم يُسمح لعشاق كرة القدم وكافة الرياضات الأخرى بمشاهدة فرقهم المفضلة منذ ما قبل الإغلاق الأول في مارس الماضي، لذلك يعد الأمر منتظرًا بقوة.