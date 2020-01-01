رسميًا.. عودة الجماهير إلى مدرجات الدوري الألماني

نبأ سعيد للجميع..

وافقت الولايات الفيدرالية الألمانية على عودة الجماهير إلى المدرجات في مباريات الدوري الألماني بموسم 2020-2021.

حضور الجماهير سيكون وفق إجراءات احترازية صارمة من جهة، ومن جهة أخرى بنسبة 20% من سعة كل ملعب.

الجماهير ستلتزم بإجراءات التباعد الاجتماعي والخضوع للفحوصات اللازمة قبل المباريات، مع تحديد حالة استثنائية لعودة المدرجات خاوية مجددًا.

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في حال أن زاد معدل الإصابات كل 7 أيام عن 35 شخصًا من بين 100 ألف في منطقة معينة، فحينها سيتم منع جماهير تلك المنطقة من دخول الملاعب.

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كأس ألمانيا كانت فرصة مواتية لاختبار عودة الجماهير، حيث تواجد في مباراة دينامو دريسدن وهامبورج قرابة 5 آلاف مشجع، وسُمح لـ300 فقط بالحضور في مباراة بوروسيا دورتموند ودويسبورج.

وبحسب الإعلانات الأخيرة فإن مباراة افتتاح البوندسليجا بين بايرن ميونخ وشالكه ستشهد حضور 7500 مشجعًا في أليانز آرينا، جميعهم من البافاريين، فممنوع وجود جماهير الفريق الضيف بأي حال من الأحوال.

يذكر أن آخر مباراة لُعبت في ألمانيا بحضور جماهيري كامل تعود إلى 8 مارس الماضي بين ماينتس وفورتونا دوسلدورف، قبل التوقف بسبب كورونا ثم العودة قبل الجميع في مايو ولكن بدون جماهير.