نادي خيتافي يلمح إلى حصوله على خدمات جاريث بيل في صفقة انتقال حر.

في مفاجأة من العيار الثقيل، يبدو أن نادي خيتافي قد حصل على توقيع الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد السابق، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع النادي الملكي.

خيتافي، كشف صباح الأربعاء عن وجود عرض من بيل للعب في صفوف نادي العاصمة الإسبانية في صفقة مجانية.

وارتبط بيل بقود بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، لكن وكلاء اللاعب واصلوا البحث عن وجهة أخرى له في إسبانيا.

كيف جاء إعلان خيتافي؟

رغم أن خيتافي لم يصرح بعد باسم بيل بصورة واضحة، إلا أن الفريق المدريدي الصغير نشر تغريدة مثيرة للاهتمام عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وجاء في التغريدة: "خيتافي، خيتافي، خيتافي، بهذا الترتيب".

تلك التغريدة تعد إشارة واضحة بشأن التعاقد مع بيل، خاصة وأنها تشبه الرسالة التي رفعها لاعبو منتخب ويلز أثناء الأزمة التي عاشها اللاعب مع ريال مدريد في 2020.

وجاء في تلك الرسالة، بعد تأهل ويلز إلى منافسات بطولة أمم أوروبا: "ويلز، الجولف، ريال مدريد، بهذا الترتيب"، في إشارة إلى أولويات بيل.

ماذا قال خيتافي؟

رئيس خيتافي، أنخيل توريس سانشيز، أكد أن ممثلي بيل تواصلوا معه لمعرفة ما إذا كان النادي مهتمًا بالحصول على خدمات الويلزي.

وقال رئيس خيتافي في تصريحات للصحفيين: "قد يعتبرها شخص ما مزحة، لكن قبل 45 دقيقة، تحدثت مع ممثلي بيل وعرضوه علينا، هذه ليست مزحة".

وأضاف: "يجب أن أفكر في الأمر وأتحدث إلى المدرب، لا أعرف ما إذا كان سيأتي، بالطبع هذا احتمال".

واختتم: "لقد عرضوه علينا، وقد استمعت إليهم، سوف أتشاور مع المدرب، كل شيء ممكن".

ما هو رد وكيل بيل؟

ويبدو أن الأمور تسير في حالة من الشد والجذب، حيث كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي أنه لم يتواصل أبدًا مع رئيس خيتافي.

بارنيت قال في تصريح مع الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو ردًا على تلك الأخبار: "كيف أتواصل مع رئيس خيتافي، وأنا لا أملك رقم هاتفه حتى؟".

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