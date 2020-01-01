رسميًا – عبد الله المعيوف يجدد عقده مع الهلال 3 مواسم جديدة

المعيوف مستمر في صفوف الهلال 3 سنوات إضافية.

أعلن عبد الله المعيوف، حارس مرمى نادي الهلال السعودي، عن تجديد عقده رفقة الزعيم لمدة 3 مواسم مقبلة، ليستمر مع الموج الأزرق حتى 2023.

عقد عبد الله المعيوف مع الهلال، كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي، ودخل الحارس بالفعل في الفترة الحرة، ليجدد عقده لمدة 3 سنوات جديدة.

المعيوف قال خلال تصريحات لبرنامج "الدوري مع وليد": "اتفقت مع إدارة نادي الهلال، على تمديد عقدي 3 سنوات مقبلة، والاتفاق تم مع الإدارة على كل شيء".

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حارس الهلال تابع: "انتظرنا حتى نهاية مباراة شباب الأهلي دبي، ليتم الإعلان عن هذا الأمر، حفاظًا على الأجواء العامة بالفريق والتركيز في المباراة".

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وحقق الهلال الفوز على نظيره شباب الأهلي دبي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، بالجولة الثانية، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

المعيوف هو الحارس الأساسي لفريق نادي الهلال خلال الوقت الحالي، بعد رحيل الحارس العماني علي الحبسي.