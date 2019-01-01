رسميًا - عامر حسين يعلن تأجيل مباريات كأس مصر

اتحاد الكرة يؤجل مباريات كأس مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مباريات كأس مصر، ضمن دورين الـ6 والـ8 الذي كان من المقرر إقامتها يومي الأربعاء والخميس.

ونشبت أزمة قوية بين الاتحاد المصري لكرة القدم والنادي الأهلي، بسبب مباراة بيراميدز في كأس مصر، واعتراض الأحمر عليها.

وكشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في تصريحات إذاعية، عن تأجيل مباريات الكأس بسبب الخطاب الأمني الذي وصل إلى الاتحاد المصري لكرة القدم.

واعترض الزمالك أمس على تأجيل مباريات الكأس، بسبب الأمن، كما نشر في الساعات الأولى من صباح اليوم على الموقع الرسمي للنادي الأبيض.

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وكان الزمالك سيواجه نظيره مصر للمقاصة، غدًا الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ8 من كأس مصر.