رسمياً – شنايدر يعلن اعتزاله كرة القدم

شنايدر يقرر تعليق حذائه بعد مسيرة حافلة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن الهولندي، ويسلي شنايدر، اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عن عمر يناهز الـ 35 عاماً.

وقال شنايدر في تصريحات صحفية اليوم: "لقد قررت الاعتزال بشكل نهائي، وسأنضم إلى العمل الإداري في نادي أوتريخت ولن أعود للملاعب من جديد".

وواصل: "شعوري نحو المدينة رائع، والآن بعد توقفي عن لعب كرة القدم، أريد أن يكون لدي مكان جميل لأشارك فيه ذكرياتي".

وجاء قرار شنايدر، بعد أسابيع من انتهاء عقده مع فريق الغرافة القطري، الذي لعب معه منذ بداية الموسم الماضي.

وسجل اللاعب الهولندي، ظهوره الأول منذ 17 عاماً، مع نادي أياكس الهولندي، وحتى عام 2007، وحقق معهم العديد من الألقاب على رأسها الدوري والكأس.

وانتقل بعد ذلك شنايدر إلى ريال مدريد الإسباني، ومنه إلى إنتر الإيطالي وجلطة سراي التركي، ونيس الفرنسي، وأخيراً الغرافة القطري.

وكان موسم 2009/2010، أفضل مواسمه على الإطلاق إذ رفع دوري أبطال أوروبا مع إنتر، وكأس إيطاليا، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وعلى الصعيد الدولي، حصل شنايدر على وصافة العالم، في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا على حساب إسبانيا، قبل أن يعلن اعتزاله الدولي في سبتمبر 2018 أمام بيرو.