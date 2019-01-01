رسمياً | رودجرز يعود للتدريب في البريميرليج عبر ليستر سيتي

فرصة ثالثة للأيرلندي في البريميرليج

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي عن تعيين المدير الفني الإيرلندي برندان رودجرز مدربًا للفريق، خلفاً للفرنسي كلود بويل.

وأقيل الفرنسي عقب الخسارة القاسية للثعالب برباعية مقابل هدف، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي أمام كريستال بالاس.

ويعود رودجرز مرة أخرى للتدريب في الدوري الإنجليزي، عقب تولي مسؤولية سوانزي سيتي وليفربول سابقاً.

ووقع الإيرلندي على عقدًا يمتد حتى يونيو 2022، بعدما رحل عن صفوف سيلتك الاسكتلندي، الذي قضى معه موسمين ونصف.

وعلق رودجرز على تدريبه لحامل لقب موسم 2015-16: "أنا سعيد لأن أكون مدرباً لليستر سيتي وسأعطى كل ما لدي لجعل المشجعين سعداء، معًا سنكون أقوى وننظر للأمام مع اللاعبين وكذلك الطاقم الفني لاتخاذ الخطوات الصحيحة".

وسيلتقي ليستر سيتي في أولى مبارياته تحت قيادة رودرجرز، أمام فولهام والذي يقوده مدربهم الأسبق الإيطالي كلاوديو رانييري، حيث يحتل الثعالب المركز الـ12.