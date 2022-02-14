رسميًا | رباعية الأهلي تُطيح بجارديم وتُعيد دياز لتدريب الهلال

كما كان متوقعًا، أعلن الهلال رسميًا إقالة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم عقب الخسارة المؤلمة أمام الأهلي المصري في كأس العالم للأندية، وأكد النادي تعاقده مع مدربه السابق رامون دياز حتى نهاية الموسم.

الإعلام والجمهور الأزرق زاد من ضغطه على الإدارة الهلالية لإقالة جارديم عقب خسارة مباراة الميدالية البرونزية أمام بطل إفريقيا 4-0، خاصة أن وضع الفريق في الدوري السعودي ليس جيدًا، وقد استجابت إدارة فهد بن نافل أخيرًا.

اقرأ أيضًا | توقفوا عن اتهام الاتحاد والأهلي .. الهلال والنصر معهما في القفص!

الهلال كان قد تعاقد مع جارديم بداية الموسم الجاري، وقد نجح المدرب في قيادته للفوز بدوري أبطال آسيا بعد إقصاء النصر من نصف النهائي، وألحقه فيما بعد بكأس السوبر السعودي بعد الفوز على الفيصلي بركلات الجزاء الترجيحية، لكن النتائج في الدوري السعودي لم تكن على هذا القدر من النجاح، وجاء احتلال الفريق المركز الرابع في مونديال الأندية بعد السقوط أمام بطل إفريقيا بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

الهلال يتواجد رابعًا في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 31 بفارق 16 نقطة كاملة عن الاتحاد في الصدارة، علمًا أنه سيُواجه المتصدر في مباراة مؤجلة خلال مارس القادم، بجانب امتلاكه مباراتين أخرتين مؤجلتين.

بطل آسيا أوضح خلال حسابه الرسمي على تويتر أن رحيل جارديم تم بفسخ العقد الذي يربطهما حتى نهاية الموسم الجاري بالتراضي، وقد قدم شكره للمدرب على الفترة الماضية.

📃 #الهلال ينهي علاقته التعاقدية مع "جارديم" بالتراضي pic.twitter.com/zyAdYwJcQe — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) February 14, 2022

وأعلن النادي في تغريدة أخرى عودة دياز لقيادته من جديد، مشيرًا إلى أن العقد يمتد حتى نهاية الموسم الجاري فقط، وأن المدرب سيصل العاصمة السعودية الرياض صباح غدٍ الثلاثاء مع طاقمه المساعد الذي يضم نجله إيميليانو دياز كمساعد أول للمدرب.

دياز كان قد تولى تدريب الهلال في أكتوبر 2016، وقد حقق معه نجاحًا ملفتًا بالفوز بلقبي الدوري والكأس موسم 2016-2017، ووصل معه نهائي دوري أبطال آسيا 2017، إلا أن النتائج المخيبة قاريًا والخروج من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2018 دفع الإدارة لإقالته في فبراير 2018.

دياز خاض عدة تجارب عربية بعد الهلال لم يُكتب لها النجاح، أبرزها مع بيراميدز المصري والاتحاد السعودي والنصر الإماراتي.