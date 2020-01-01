رسميًا .. رابطة المحترفين تعلن موعد الموسم الجديد من الدوري الإماراتي

دوري الخليج العربي ينطلق في سبتمبر المقبل

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، اليوم الخميس، عن موعد انطلاق دوري الخليج العربي الإماراتي في موسمه الجديد 2020 - 2021.

وكان الاتحاد الإماراتي قد أعلن في وقتٍ سابق إلغاء الموسم الحالي من دوري الخليج العربي بسبب توقفه لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأصدرت رابطة المحترفين الإماراتية بيانًا رسميًا تعلن فيه بداية دوري الخليج العربي موسم 2020 – 2021 يوم 9 سبتمبر المقبل.

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وأشارت الرابطة في بيانها الرسمي أن بطولة كأس الخليج العربي ستنطلق أيضًا يوم 3 سبتمبر الجاري من أجل عودة المنافسات مرة أخرى للكرة الإماراتية.

وجاء قرار الرابطة بعد اجتماعات تنسيقية متعددة بين الأطراف المعنية في اتخاذ القرار مشاركةً مع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم.

وأكدت الرابطة أن انطلاق بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي للشباب تحت 21 عامًا ستنطلق يوم 11 سبتمبر المقبل.