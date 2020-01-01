رسميًا - رابطة الدوري الإسباني تعلن عن حالات كورونا جديدة

رابطة الدوري الإسباني تعلن عن اكتشاف خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

أعلنت رابطة الدوري الإسباني اليوم عن اكتشاف خمس حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء التحليلات الأخيرة التي تمت.

جاء هذا في بيان رسمي أصدرته الرابطة وأكدت من خلاله أن الحالات الجديدة في المراحل الأخيرة من المرض المستعصي.

وكتبت الرابطة في البيان: "بين أندية الدرجة الأولى والثانية تم اكتشاف خمس حالات إيجابية بفيروس كورونا بين اللاعبين في الساعات الأخيرة".

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وأضاف: "كل الذين ظهرت تحليلاتهم إيجابية لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، وفي المرحلة الأخيرة من المرض".

وأردف البيان عن أسماء هؤلاء النجوم كتبت الرابطة في البيان: "لن يتم توضيح هوية هؤلاء بالامتثال لقانون حماية البيانات".

وكانت تقارير صحفية إسبانية بالأمس قد أكدت عن ظهور إصابات بين يانجيل هيريرا لاعب فريق غرناطة، وأليكس روميرو نجم ريال سوسييداد ورينان لودي مدافع أتلتيكو مدريد.

جدير بالذكر أن أندية الدوري الإسباني كانت قد عادت مؤخرًا للتدريبات استعدادًا للقرار النهائي بشأن البطولة والذي من المتوقع أن يتم إعلانه خلال الأيام المقبلة.