رسميًا | ديربي كاونتي يمنح تشيلسي الإذن للتفاوض مع لامبارد

تطور رسمي مهم في سعي تشيلسي للتعاقد مع لامبارد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن ديربي كاونتي رسميًا منحه الإذن لمدربه فرانك لامبارد للحديث مع تشيلسي والتفاوض من أجل توليه مهمة تدريب الفريق خلفًا لماوريتسيو ساري.

ويرتبط لامبارد بالعودة لناديه السابق لكن في منصب المدير الفني منذ الأيام الأخيرة للموسم الماضي، وقبل حتى انفصال ساري عن تشيلسي وانتقاله لتدريب يوفنتوس في إيطاليا.

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ديربي كاونتي أصدر بيانًا أكد به منحه الإذن لتشيلسي ولامبارد للتفاوض، لكن مطالبًا بالإسراع في حسم هذا الملف.

وجاء في البيان "يؤكد ديربي كاونتي أنه منح الإذن لتشيلسي للتحدث مع فرانك لامبارد حول المنصب الشاغر في ملعب ستامفورد بريدج. ومع اقتراب الناديين من مرحلة الإعداد للموسم الجديد، يأمل النادي أن يسمح هذا لتشيلسي بإنهاء تلك المفاوضات سريعًا".

"النادي لن يقدم أي تعليق إضافي حتى يحين الوقت المناسب".

يُذكر أن لامبارد قاد ديربي كاونتي لنهائي ملحق تصفيات الصعود للبريميرليج الموسم الماضي، وقد خسر بطاقة الصعود في النهائي لصالح أستون فيلا.