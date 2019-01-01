رسميًا | جريندل يقدم استقالته من الاتحاد الألماني والانتخابات في سبتمبر

راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم قدم استقالته من منصبه، وفيليب لام نجم بايرن ميونخ السابق الأقرب لاستبداله.

أعلن راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم تقديم استقالته صباح اليوم، الأربعاء، في مؤتمر صحفي بعد 3 سنوات من توليه المنصب.

التقارير الصحفية أكدت أن قائد المنتخب الألماني السابق، فيليب لام، هو المرشح الأبرز لرئاسة الاتحاد.

وتولى نائب الرئيس، راينر كوتش، المنصب بصورة مؤقتة لخلافة جريندل قبل الإعلان عن فتح باب الترشيح لرئاسة الاتحاد.

وقال كوتش في تصريحات صحفية: ""من المفترض أن يتقدم المرشحون بطلبهم يوم 27 سبتمبر المقبل وبالتالي لا يوجد أي اسم حتى الآن يمكن وصفه بالمرشح".

وتابع: "علينا تصحيح بعض الأوضاع داخل الاتحاد وبالتالي هناك فترة حتى سبتمبر ليبدأ كل مرشح في بناء خطته وأفكاره للفترة المقبلة".

📢 راينهارد جريندل كان متورطًا في كثير من الفضائح والأزمات وتركه لـ منصبه كان مسألة وقت ليس إلا، لكن ما عجّل باستقالته هي تلك الأزمة الأخيرة التي تورط فيها وهي قبوله لـ ساعة فاخرة من نائب رئيس الاتحادين الأوكراني والأوروبي جريجوري سوركيس



قيمة الساعة تقدر بـ 6 آلاف يورو 💸 pic.twitter.com/Fw7iJNJNDg — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

ونفى كوتش إمكانية التقدم بطلب الترشح لرئاسة الاتحاد مشيرًا إلى أنّه لا يرى نفسه مناسبًا لهذا المنصب.

ومن المتوقع أن يرحل جريندل أيضًا عن منصبه في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد استقالته من رئاسة الاتحاد الألماني.

بايرن ميونخ يخوض مواجهة ودية أمام الصين ليلة نهائي الأبطال

جدير بالذكر أن فترة جريندل في الاتحاد الألماني كانت قد شهدت عدة اخفاقات كان أبرزها الخروج الفاضح من كأس العالم من الدور الأول في الصيف الماضي للمنتخب الأول.