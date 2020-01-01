رسميًا .. تمديد عقد بيولي وانتهاء مشروع رانجنيك

بيولي أنقذ نفسه

أعلن نادي ميلان الإيطالي تمديد عقد ستيفانو بيولي حتى 2022 وإنهاء فكرة تولي رالف رانجنيك قيادة الفريق.

ميلان لم يخسر منذ الهزيمة أمام جنوى قبل فترة توقف المسابقات بسبب جائحة كورونا.

وتعزز آمال الروسونيري بالحصول على مركز مؤهل للدوري الأوروبي بعد الفوز على ساسوولو بهدفين لهدف.

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وقال النادي في بيان رسمي إنّ بيولي سوف يستمر مع الفريق لموسمين إضافيين حتى 2022 بعد النتائج الإيجابية التي قدّمها.

وقال بيولي في تصريحات رسمية: "أنا سعيد للغاية، كنت أعلم منذ عدة أيام أنني سوف أحصل على فرصة أكبر في هذا النادي العظيم. الآن علينا التركيز في المباريات المقبلة فالدوري سوف ينتهي يوم 3 أغسطس".

وتابع: ""النادي كان عادلًا معي، ولم يتخذوا أي قرار نهائي سوى بعد تقييم الفريق ومتابعة تطوره خلال الفترة الأخيرة".

واختتم: ""منذ استكمال المسابقة ونحن ثالث أفضل فريق في الدوري الإيطالي وجمعنا ذات عدد النقاط التي جمعها أتالانتا".

جدير بالذكر أنّ رانجنيك كان من المتوقع قدومه لتدريب الفريق مع الموسم المقبل على أن يحصل على صلاحيات المدير الرياضي أيضًا.

وبسبب هذا الأمر، أعلن أسطورة ميلان، باولو مالديني، اعتراضه على قرار تعيين الألماني مدعمًا موقف بيولي.