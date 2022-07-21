رسميًا | تفوق جديد على صلاح .. ساديو ماني أفضل لاعب في إفريقيا 2022

الحفل أقيم في دولة المغرب، بعد أن عاد للحياة من جديد، إذ أُلغي العامين الماضيين نظرًا لجائحة كورونا

أقيم اليوم الخميس، حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2022، في مدينة الرباط المغربية، ليعود الحفل للحياة من جديد، بعدما كان قد أُلغي في العاميين الماضيين، نظرًا لانتشار جائحة فيروس كورونا في العالم بأكمله.

واعتمد في اختيار الفائزين على تصويت قادة ومدربي الاتحادات الأعضاء في كاف، بجانب بعض الصحفيين واللاعبين القدامى.

جوائز الرجال:

توج السنغالي ساديو ماني؛ نجم ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما قاد منتخب بلاده في العام الجاري لتحقيق لقب كأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، وبعدها التأهل لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

وأتى تتويج ماني بعد منافسة مع عدة نجوم أبرزهم المصري محمد صلاح، الجزائري رياض محرز، الغيني نابي كيتا، المغربي أشرف حكيمي وغيرهم.

فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب محلي للمصري محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

وفي ثاني الجوائز الذاهبة للسنغال، توج بابي مطر سار؛ لاعب ميتز، بجائزة أفضل لاعب شاب.

واستمرارًا مع أسود التيرانجا، حصل منتخب السنغال على جائزة الأفضل في فئته، بعدما خاض موسمًا رائعًا قاريًا، وتنتظره المشاركة العالمية في المونديال بنهاية العام الجاري.

ووفقًا لما سبق، كان من الطبيعي أن تذهب جائزة أفضل مدرب لأليو سيسيه؛ المدير الفني للمنتخب السنغالي.

أما الوداد المغربي؛ بطل دوري أبطال إفريقيا 2021، فحصل على جائزة النادي الأفضل.

جوائز السيدات:

للمرة الخامسة في تاريخها، توجت النيجيرية أسيسات أشوالا بجائزة أفضل لاعبة في القارة السمراء عن جدارة واستحقاق.

حصل نادي صن داونز الجنوب إفريقي على جائزة النادي الأفضل.

فيما تم اختيار الغانية إيفيلين بادو كأفضل لاعبة داخل القارة وأفضل لاعبة شابة في العام.

جائزة أفضل مدربة ذهبت لديزاير إليس؛ المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا.