رسميًا - تأجيل مواجهة الزمالك والإنتاج وتعديل موعد لقاء الأهلي والجيش

لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد الجولتين الـ31 و32

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات على مواعيد بعض المباريات بالجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز، بجانب الكشف عن مباريات الجولة الـ32.

اللجنة في تعديلاتها قررت الاستجابة لطلب الزمالك وتأجيل مواجهته المقبلة أمام الإنتاج الحربي لتام في 15 من مايو المقبل بدلًا من الأول من الشهر نفسه، ضمن الجولة الـ31.

وجاء قرار اللجنة إثر مشاركة الفارس الأبيض في نصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، حيث يواجه النجم الساحلي التونسي.

وفي إطار الجولة نفسها، تقرر أن تقام مواجهة الأهلي وطلائع الجيش، المحدد لها الأول في مايو المقبل، في تمام الساعة السابعة إلا الربع بدلًا من الثامنة والربع مساءً.

فيما تقام مباراة بيراميدز أمام مصر المقاصة، ضمن الجولة ذاتها، في موعدها المحدد مسبقًا في 30 من الشهر الجاري، على استاد المقاولون العرب، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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أما المباريات المؤجلة فجاء موعدها كالتالي:

بيراميدز × المصري (الجولة الـ30) - 5 مايو - استاد الجيش بالسويس - الخامسة والنصف مساءً

نجوم المستقبل × الأهلي (الجولة الـ29) - 5 مايو - استاد بتروسبورت - في الثامنة والربع مساءً

الزمالك × وادي دجلة (الجولة الـ29) - 9 مايو - استاد بتروسبورت - العاشرة مساءً

بينما تحدد مباريات الجولة الـ32 كما يلي:

الأهلي × سموحة - 11 مايو - استاد بتروسبورت - العاشرة مساءً

الداخلية × الزمالك - 12 مايو - استاد بتروسبورت - العاشرة مساءً

بيراميدز × وادي دجلة - 14 مايو - استاد الدفاع الجوي - العاشرة مساءً

وأوضحت اللجنة في الختام أن مواعيد باقي المباريات للجولتين الـ33 والـ34 والمباريات المؤجلة سيتم الكشف عنه بعد تحديد موقف الزمالك في الكونفدرالية.