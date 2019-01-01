رسميًا - تأجيل مواجهة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

لجنة المسابقات تستجيب للفارس الأبيض بسبب نهائي الكونفدرالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قررت لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل مواجهة الزمالك أمام الإنتاج الحربي رسميًا إلى أجل غير مسمى.

المباراة كان مقررًا إقامتها في 15 من مايو الجاري، على استاد بتروسبورت، ضمن الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

ويأتي قرار التأجيل نظرًا لارتباط الفارس الأبيض بمواجهة نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية الأفريقية في 19 و26 من الشهر الجاري.

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الزمالك وصل إلى نهائي البطولة الأفريقية بعدما تغلب على النجم الساحلي التونسي في قبل النهائي بهدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلاقي الأبيض مساء اليوم الأحد، الداخلية، ضمن الجولة الـ32 من الدوري المحلي، على استاد بتروسبورت.

الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة من 28 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الصدارة، التي يحتلها الأهلي بـ70 نقطة من 30 مباراة.

بينما يعاني الفريق الشرطي من شبح الهبوط، باحتلاله المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة.