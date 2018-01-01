رسميًا | بيكيه يمتلك فريق أندورا

قائد دفاع برشلونة أتم شراء نادي رياضي جديد. تعرف على التفاصيل

اشترى مدافع نادي برشلونة، جيرارد بيكيه، فريق أندورا الإسباني، والذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الكتالوني.

بيكيه يهتم بمجال إدارة الأعمال ويسعى لرعاية كأس دايفز للتنس.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ الجمعية العمومية لنادي أندورا وافقت بنسبة 99.9% على بيع النادي لبيكيه.

وسوف يقوم جيرارد بسداد مبلغ 200 ألف يورو قيمة ديون النادي.

وأصبح الفريق بصورة رسمية ملكّا لبيكيه بعد أن تم الإعلان عن اقتراب المدافع من إتمام الصفقة قبل أسبوعين.

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ويتولى بيكيه رئاسة مجموعة كوسموز والتي استحوذت على نادي أندورا.

وكانت تقارير صحفية قد تؤكد أنّ المدافع الكتالوني يخطط لشراء فريق ريوس الذي يعاني من ضائقة مالية ويلعب في دوري الدرجة الثانية.

ولا يعد بيكيه أول لاعب يشتري نادي رياضي بل سبقه في ذلك عدد من النجوم البارزين.

ويتلقى جيرارد العديد من الانتقادات مؤخرًا بعد استقبال برشلونة 19 هدفًا في الدوري الإسباني حتى الآن بعد مرور 15 جولة.