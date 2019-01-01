رسميًا - برشلونة يعلن عن مدة غياب سواريز عن الملاعب

نادي برشلونة يعلن بشكل رسمي عن غياب سواريز عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها مساء الأمس أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني لمدة 15 يوم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه الأوروجوياني لويس سواريز نجم هجوم الفريق سيتغيب عن المشاركة في المباريات لمدة 15 يومًا بسبب الإصابة.

جاء هذا في بيانًا رسميًا نشره الموقع الإلكتروني للنادي الكتالوني وأكد من خلاله أن النجم الأورجوياني يعاني من إصابة على مستوى الكاحل هي عبارة عن التواء من الدرجة الأولى.

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وذكر النادي أن اللاعب سيقوم بالتأهيل منفردًا بعيدًا عن الفريق لفترة ما بين الـ 10 والـ 15 يوم، مما سيعني غيابه عن مباريات منتخب بلاده المقبلة.

وكان النجم الأوروجوياني قد تعرض للاصابة في مباراة فريقه بالأمس أمام ريال بيتيس، والتي سجل فيها هدفًا وانتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف هدف وحيد.

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وغادر البوستيليرو ملعب المباراة عقب أن سجل كلا الفريقين كل أهدافهما في الدقائق الأخيرة من عمرها ليحل بدلًا منه اللاعب الشاب كارليس إلينا.

جدير بالذكر أن سواريز كان قد سجل بالأمس هدفه رقم 18 في الدوري الإسباني ليحافظ على وصافة ترتيب الهدافين التي يحتلها ميسي لـ 29 هدف.