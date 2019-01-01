رسميًا - بايرن ميونيخ يتعاقد مع جوهرة شتوتجارت

ليون داجاكو صاحب الـ 18 ربيعًا ينضم إلى بايرن ميونيخ

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

تعاقد بايرن ميونيخ رسميًا مع الشاب ليون داجاكو قادمًا من نادي شتوتجارت، ليلعب في الفريق الثاني الخاص بالنادي البافاري.

وكان بايرن ميونيخ قد اهتم بخدمات اللاعب بمجرد بزوغ موهبته من أجل الحصول عليه قبل أن تلتقط عيون الآخرين.

وأعلن الفريق البافاري رسميًا عن الصفقة ظهر اليوم الثلاثاء بعد الاتفاق على كل شيء مع إدارة شتوتجارت.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 16, 2019

وسيمتد عقد اللاعب مع بايرن ميونيخ لمدة 4 سنوات حتى عام 2023، أي أنه من الممكن تصعيده للفريق الأول خلال مدة العقد.

وستلقى داجاكو الرقم 7 في الفريق الثاني، على أن ينضم للتدريبات في ظرف أسبوع واحد من الإعلان الرسمي.

وقال يوشين ساوير إنه سعيد لأن اللاعب اختبار بايرن ميونيخ في النهاية، كما أضاف "نحن مقتعون به ونعلم أنه سيحقق نجاحات كبيرة هنا"

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يذكر أن بايرن ميونيخ قد قام بالتعاقد مع عدد من الصفقات البارزة على مستوى الفريق الأول وكذلك على مستوى الفئات السنية.