رسميًا - باريس سان جيرمان يعلن عن الراعي الجديد

نادي باريس سان جيرمان يحصل على راعي جديد لقميصه بداية من الموسم المقبل حيث سينتهي تعاقده الحالي مع شركة طيران الإمارات الراعي الحالي للقميص.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن حصول شركة "داكور" السياحية على حقوق الإعلان على قميصه بداية من الموسم الجديد.

جاء هذا في مؤتمر جمع ناصر الخليفي رئيس النادي الباريسي مع سيباستيان بازين الرئيس السابق للنادي والحالي للشركة التي حصلت على حقوق الرعاية.

وبحسب ما ذكر الثنائي في المؤتمر فأن عقد الرعاية الجديد سيجعل من باريس سان جيرمان واحد من أعلى ثلاثة أندية حصولًا على عائد مادي من قميصهم.

وأعرب سيباستيان بازين رئيس النادي الباريسي السابق ورئيس شركة "داكور" الحالي عن سعادته بالعقد الجديد الذي أبرمه مع ناصر الخليفين.

وقال بازين: "نادي باريس سان جيرمان اليوم أصبح واحدًا من أعلى ثلاث علامات تجارية في كرة القدم حول العالم، لقد كان عقد الرعاية هذا فرصة لا تفوق بالنسبة لنا، النادي تغير كثيرًا منذ أن بدأ ناصر الخليفي في قيادته، لقد قام بالكثير من العمل المذهل في تطوير الفريق".

جدير بالذكر أن الراعي الحالي للفريق "طيران الإمارات" سينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي وتقرر ألا يتم تجديد ذلك التعاقد.