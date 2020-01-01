رسمياً .. بارتوميو يعلن استقالته من رئاسة برشلونة

حملة سحب الثقة تنجح في تحقيق أهدافها

أعلن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة الإسباني، الاستقالة من منصبه بعد حملة سحب الثقة التي تم تنظيمها ضده الفترة الأخيرة.

الأمور اشتعلت بشكل واضح في شهر أغسطس الماضي، بعد خسارة برشلونة 8/2 أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا، وخروج ليونيل ميسي للتهديد بالرحيل عن الفريق.

حملة سحب الثقة قامت بتحقيق أهدافها، بعدما نجحت في جمع الأصوات اللازمة لإجراء الاستفتاء على رحيل بارتوميو ومجلس الإدارة.

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الحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أكد رحيل بارتوميو وجميع أعضاء مجلسه عن النادي بشكل كامل.

القرار تم اتخاذه بعد الاجتماع العاجل الذي أجراء بارتوميو مع باقي أعضاء مجلس الإدارة، اليوم الثلاثاء، من أجل حسم مصيرهم من الرحيل.

ويأتي ذلك نظراً لاقتناع بارتوميو وباقي المديرين بمجلس إدارة برشلونة، بصعوبة استمرارهم في الظروف الحالية، وتعقد موقفهم أمام أعضاء النادي.

El presidente Josep Maria Bartomeu anuncia la dimisión de la Junta Directiva del FC pic.twitter.com/Skyj68x9J5 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 27, 2020

ويضاف إلى ذلك الحالة المتواضعة للفريق، وخسارته الكلاسيكو أمام ريال مدريد بالدوري الإسباني السبت الماضي، مما أدى لاحتلال الفريق للمركز الثاني عشر بـ7 نقاط فقط.

ومن جانبه قال بارتوميو بعد الاستقالة:"لقد كان قراراً هادئاً ومتأملاً وتم التشاور قبل اتخاذه، طلبنا تغطية قانونية للموقف مثلما طلبت الحكومة المركزية، ولم يعطونا نفس الشيء الذي طلبوه".

وأضاف:"كنت في حيرة من أمري أمام بعض القرارات، لأن بعض الخطوات تبدو غير مسؤولة بالنسبة لي، الاستقالة المتوقعة بعد الهزيمة في دوري أبطال أوروبا، كانت ستدخل النادي في فراغ سلطة، من كان وقتها سيتصرف في السوق ويقنع ميسي بالبقاء؟".

وتابع:"يمكنني اليوم أن أعلن عن أخبار رائعة ستغير وجهات نظرنا المالية، بالأمس وافقنا على متطلبات المشاركة في دوري السوبر، وهي مبادرة تتولاها أقوى الأندية الأوروبية، التفاصيل ستكون تحت تصرف المجلس القادم، كما وافقنا أيضاً على الهيكل الجديد لكأس العالم للأندية".

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يذكر أن بارتوميو جاء إلى برشلونة بعد استقالة ساندرو روسيل في 2014، وبعد تحقيق الثلاثية في 2015 زادت شعبيته بصورة كبيرة، قبل أن تنهار بصورة كارثية خلال السنوات القليلة الماضية.