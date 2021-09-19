رسميًا.. النصر يعلن إقالة مينزيس

قرار منطقي أم متسرع؟

أصدرت إدارة النصر قرارًا بإقالة المدرب مانو مينزيس من منصبه، مع عدم الإعلان عن من سيخلفه في قيادة العالمي بالفترة المقبلة.

وكان النصر قد هُزم يوم السبت من الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف على ملعب مرسول بارك، ليتعرض مينزيس لانتقادات حادة بعد الانطلاقة المتواضعة لفريقه هذا الموسم.

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي نبأ إقالة مينزيس وكتب "قررت إدارة النادي إنهاء التعاقد رسميًا مع المدرب مانو مينزيس متمنيين له التوفيق".

مينزيس وصل إلى قيادة النصر في أبريل الماضي بنهاية الموسم، ونجح في إقناع الإدارة بتجديد الثقة به ومنحه فرصة بداية الموسم الجديد مع الفريق.

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لكن في أول أربع مباريات هذا الموسم تلقى النصر هزيمتين من الاتحاد والفيصلي، في مقابل الانتصار في مباراتين على ضمك والتعاون.

المرشح الأوفر حظًا لخلافة مينزيس في قيادة النصر هو مدرب الأهلي السابق بابلو جويدي، الذي أكدت الصحف أن الإدارة تتفاوض معه في اللحظة الراهنة.

ولا يزال مجهولًا إذا ما سيصل جويدي أو غيره قبل مباراة النصر المقبلة أمام الباطن يوم الخميس، أم سيتم الاعتماد على مدرب مؤقت في هذا اللقاء الهام.