رسميًا .. النصر يعلن إقالة فيتوريا من تدريب الفريق

وأخيرًا يرحل فيتوريا

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي صفوان السويكت إقالة المدير الفني للعالمي روي فيتوريا وإنهاء عقده هو وجهازه الفني بالتراضي.

هذه الخطوة كانت منتظرة من قبل إدارة النصر ولكن الشرط الجزائي الكبير للمدرب البرتغالي أجل هذا القرار حتى جاء اليوم بشكل نهائي بعد الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي

وبدأ عبد العزيز أحمد بغلف؛ عضو شرف نادي النصر السعودي، حملة لدعوة أعضاء شرف النادي للتبرع بأموال، من أجل دفع الشرط الجزائي للبرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للعالمي، ورحيله عن الفريق.

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العالمي سقط أمام ضمك بثنائية لكل منهما، في أولى مبارياته على مرسول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وتعرض فيتوريا بالموسم الحالي لانتقادات واسعة في ظل تراجع أداء الفريق ونتائجه، منذ وداع دوري أبطال آسيا 2020 من دور قبل النهائي إلا أن محاولات إقاله لم تفلح، لعدم تمكن الإدارة من دفع الشرط الجزائي له في ظل امتداد عقده لعامين مقبلين.

وقرر نادي النصر تعيين مدرب فريق شباب السيد ألين هورفات مديرًا فنيًا للفريق الأول مؤقتًا، لحين الاستقرار على الاسم الجديد للمدرب القادم.

— د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) December 27, 2020

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واتخذت إدارة النصر قرارًا آخر يقضي بأن يتم استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشارًا فنيًا سعوديًا ومستشارًا فنيًا أجنبيًا وضمهما للجهاز الفني.