رسميًا.. الشباب يضم سانتي مينا على سبيل الإعارة

نادي الشباب يسعى لتطوير المنظومة الهجومية

أعلن نادي سيلتا فيجو انضمام مهاجم النادي الإسباني، سانتي مينا، إلى فريق الشباب السعودي على سبيل الإعارة في سوق الانتقالات الحالي.

حيث انتقل مهاجم فريق الليجا إلى البطولة السعودية لمدة موسم، على أمل تحسين وضعية فريق الشباب الهجومية بالموسم القادم.

ونشر النادي الإسباني بيانه الذي يعلن فيه انضمام مينا إلى الشباب، حيث أكد على إنهاء المفاوضات بنجاح والاتفاق على كافة التفاصيل.

وجاء في البيان: "أنهى نادي سيلتا فيجو والشباب السعودي، اليوم، اتفاقًا بشأن إعارة المهاجم سانتي مينا إلى الفريق السعودي، والذي سينضم إليه فورًا. لذلك سيلعب اللاعب حتى 30 يونيو في دوري الدرجة الأولى السعودي".

ولم تعلن قيمة صفقة الإعارة بصورة رسمية بعد، لكن بعض الصحف السعودية قد أوضحت أنها كبيرة، وبحسب ما أوردته صحيفة "الرياضية" فإن الصفقة كلفت خزائن الشباب 2.5 مليون يورو.

ويعد مينا من أحد الأسماء المميزة في الكرة الإسبانية، حيث يستطيع المشاركة في كافة المراكز الهجومية، في قلب الهجوم أو الأطراف.

وشارك النجم الإسباني مع فريق سيلتا فيجو في 163 مباراة سجل من خلالها 42 هدفًا فيما قدم 17 تمريرة حاسمة لزملائه.

ويسعى فريق الشباب لتطوير الوضعية الهجومية مع مينا، حيث أنهى النادي السعودي بطولة الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع ولم يستطع اللحاق بالمراكز المؤهلة لدوري أبطال آسيا.

جدير بالذكر أن فريق الشباب سيواجه نادي الباطن في الجولة الأولى من بطولة دوري المحترفين السعودي يوم الجمعة.