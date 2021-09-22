رسميًا.. الريان القطري يعلن تعاقده مع خاميس رودريجيز

صفقة تاريخية..

أتم خاميس رودريجيز انتقاله إلى نادي الريان القطري قادمًا من إيفرتون، في صفقة لم يتم الإعلان بصورة رسمية عن قيمتها حتى الآن.

وخرج خاميس رودريجيز من حسابات إيفرتون بعد رحيل كارلو أنشيلوتي هذا الصيف لتدريب ريال مدريد، ليبدأ في البحث عن مخرج له.

وتوجه الدولي الكولومبي رفقة وكيله جورج مينديش إلى العاصمة القطرية الدوحة يوم الإثنين الماضي من أجل التفاوض مع الريان لإنهاء انتقاله رسميًا لهم.

مما ساعد في إتمام الأمور كان تواجد لوران بلان على رأس القيادة الفنية للنادي القطري، وهو من وعد خاميس باستعادة مستواه الاستثنائي خلال وقت وجيز تحت إدارته.

ووفقًا لما قالته تقارير صحفية، فإن الريان سوف يدفع راتب خاميس بالكامل، أي ما يزيد عن 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، على أن يمتد التعاقد بين الطرفين لمدة ثلاثة مواسم.

الريان مجرد جسر .. مخطط باريس سان جيرمان لضم خاميس رودريجيز

يشار هنا إلى أن صحيفة "آس" الإسبانية تحدثت في وقت سابق عن قرار إدارة باريس سان جيرمان بمتابعة تطور خاميس في الريان تأهبًا للتعاقد معه في الشتاء أو الصيف المقبلين.

وسيكون خاميس البالغ من العمر 30 عامًا هو خامس المحترفين في الريان بعد الكاميروني فرانك كوم والإيراني شجاع خليل زادة والإيفواري بولي والجزائري ياسين براهيمي.