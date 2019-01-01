رسميًا - الترجي يتوج بكأس السوبر التونسي في قطر

الترجي يرفع رصيد ألقابه في السوبر إلى 3 بطولات

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

توج الترجي الرياضي ببطولة كأس السوبر التونسي، بعد الفوز على البنزرتي بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما على ملعب نادي الدحيل بالعاصمة القطرية الدوحة.

سجل أنيس البدري الهدف الأول للترجي بالدقيقة 14 من زمن المباراة، بعد عرضية من الجهة اليسرى أرسلها يوسف البلايلي يسجلها البدري في المرمى.

وأضاف طه ياسين الخنيسي الهدف الثاني للترجي بالدقيقة 17، بعد تمريرة رائعة من يوسف البلايلي جعلت الخنيسي في مواجهة مباشرة مع حارس البنزرتي ليضعها على يساره.

وحصل البنزرتي على ركلة جزاء بالدقيقة 32 من زمن المباراة، بعد عرقلة أيمن محمود مدافع الترجي للمهاجم واتارا داخل منطقة الجزاء.

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(@SPL :📸) pic.twitter.com/oYCbJpo1ge — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 1, 2019

قلص حليم الدراجي لاعب البنزرتي النتيجة، بعد تسجيله ركلة الجزاء على يمين معز بن شريفية حارس الترجي، لتسكن الشباك.

وشهد الشوط الثاني سيطرة من جانب الترجي، من أجل قتل المباراة بهدف ثالث، في حين حاول البنزرتي خطف هدف التعادل.

وتألق حارس البنزرتي في أكثر من كرة، أبرزها بالدقيقة 89 بتألقه في تصدي تسديدة سعد بقير.

الترجي الرياضي ينجح في الحصول على لقب كأس السوبر التونسي للمرة الثالثة في تاريخه، ليعزز رقمه كالأكثر تتويجًا باللقب.