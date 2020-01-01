رسميًا .. الاتفاق يُعلن تعاقده مع وليد أزارو على سبيل الإعارة

من المنتظر أن يغادر اللاعب خلال الساعات القادمة القاهرة ويتوجه للسعودية

أعلن نادي الاتفاق السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب المغربي وليد أزارو لاعب النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وغرد الحساب الرسمي للنادي السعودي عبر تويتر : " أنهت إدارة نادي #الاتفاق تعاقدها مع المهاجم المغربي 🇲🇦 وليد أزارو بنظام الإعارة لنهاية الموسم الحالي قادماً من النادي الأهلي المصري".

ووافق النادي الأهلي المصري على إعارة اللاعب المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق لنادي الاتفاق السعودي مقابل 200 ألف دولار، لمدة 6 أشهر.

ومن المنتظر أن يغادر اللاعب خلال الساعات القادمة القاهرة ويتوجه للسعودية من أجل بداية مشواره مع فريقه الجديد.

وتوترت العلاقة بين أزارو ورينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي خلال الأيام القليلة الماضية بسبب ما بدر من اللاعب على خلفية استبعاده من قائمة الفريق في مباراة طنطا وتم تغريمه ماليًا بعقوبة مغلظة.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات بين إدارة الأهلي والاتفاق السعودي واللاعب على كيفية توقيع عقد مرضي لجميع الأطراف.

في الإطار نفسه، أكدت التقارير إزالة البند الذي يسمح للنادي السعودي بإمكانية شراء عقد اللاعب بعد نهاية الإعارة، حيث سيعود أزارو بعد نهاية فترة الإعارة إلى صفوف القلعة الحمراء واستكمال عقده الذي يتضمن عامًا آخر.

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يُذكر أن رحيل اللاعب المغربي للنادي السعودي يأتي تمهيدًا لقيد السنغالي أليو بادجي الوافد الجديد للنادي الأهلي.