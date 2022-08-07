رسميًا .. الاتحاد يعلن التعاقد مع هيلدر كوستا

الاتحاد يدعم صفوفه بالجناح المميز كوستا

أعلن نادي الاتحاد بشكل رسمي، عن التعاقد مع البرتغالي-الأنجولي هيلدر كوستا لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي، لينضم لصفوف العميد بداية من الموسم القادم 2022-2023.

هيلدر كوستا اتحاديًا

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو ترحيبي بالجناح الأنجولي هيلدر كوستا، ليتم الإعلان خلاله عن التعاقد معه.

كوستا وجه رسالة خلال الفيديو المنشور، حيث قال: لكرة القدم أهمية كبيرة في العالم إنها مثل الهواء، لقد عشنا منذ قديم الأزل ونحن كلاعبين كرة القدم، نبحث دائمًا عن ما يشاركنا هذا الشغف".

وتابع: "العراقة والتاريخ والملاعب الممتلئة، وحب كرة القدم، كلها أشياء نجدها في نادي الاتحاد، أكبر وأشهر أندية آسيا وأكثرها تميزًا".

واختتم كوستا رسالته قائلًا: "واليوم أنا هنا لبداية رحلتي مع الاتحاد، برفقة نونو سانتو انتظروني".

من هو هيلدر كوستا؟

التعاقد مع كوستا جاء بناءً على رغبة سانتو، الذي أشرف على تدريبه في وقت سابق، حينما كان يلعب في صفوف نادي وولفرهامبتون الإنجليزي.

هيلدر البالغ من العمر 28 عامًا، يلعب في مركز الجناحين الأيمن والأيسر، وقدمه القوية هي اليسرى، ولعب الموسم الماضي في صفوف نادي فالنسيا الإسباني على سبيل الإعارة من ليدز يونايتد.

كوستا صاحب الأصول الأنجولية يمتلك الجنسية البرتغالية، حيث لعب مع منتخب البرتغال الأول مباراة واحدة فقط، قبل التراجع واللعب للمنتخب الأنجولي.