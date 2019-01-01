رسمياً – الإصابة تبعد سعد سمير عن مباراة الأهلي وسيمبا

الأهلي يواجه سيمبا يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

غاب سعد سمير، مدافع النادي الأهلي عن رحلة فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني، في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره سيمبا عصر الثلاثاء القادم، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بالبطولة، في تنزانيا.

ووفقاً للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، فإن المدافع صاحب الـ 29 عاماً، خاض بعض التدريبات التأهيلية صباح اليوم ضمن إطار مران الغائبين عن المباراة القادمة.

وتعرض سعد إلى إصابة في العضلة الضامة، خلال مباراة فريقه أمام حرس الحدود في الدوري المصري، مساء الجمعة الماضي.

وبهذا تضم قائمة الأهلي لمركز قلب الدفاع، لمواجهة سيمبا كلاً من ياسر إبراهيم ورامي ربيعة، بالإضافة إلى أيمن أشرف.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، بعد الفوز على كلاص من سيمبا وفيتا كلوب، وتعادل أمام شبيبة الساورة.