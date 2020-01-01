رسميًا: الأرجنتين تخضع لكورونا وتوقف النشاط الرياضي أخيرًا

بعد العديد من المناقشات..

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن إيقاف النشاط الرياضي في الأرجنتين مؤقتًا في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

ويأتي قرار الاتحاد الأرجنتيني بعد ساعات من قرار تأجيل بطولة كوبا أمريكا 2020 لتُصبح في 2021، تمامًا كما هو الحال لبطولة كأس الأمم الأوروبية.

ونشر الاتحاد بيانًا عبر منصاته الإلكترونية يُعلن فيه إيقاف البطولات حتى 31 مارس 2020، على أن يُنظر بعدها في أمر استئناف النشاط من عدمه حسب الحالة العامة ومستجدات كورونا.

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القرار الذي أتى بتوصية من وزارة السياحة والرياضة يأتي بعد ساعات قليلة من جدل كبير أثير في أروقة الكرة الأرجنتينية لرفض ريفر بليت خوض مباراة أمام أتلتيكو توكومان في كوبا سوبر ليجا.

قرار الريفر ولاعبيه كان واضحًا بعدم خوض المباراة تحت أي مسمى خوفًا من نقل عدوى كورونا، بينما كان الاتحاد الأرجنتيني مصممًا على إقامة المباراة وهدد بفرض إجراءات تأديبية كبيرة على كتيبة مارسيلو جاياردو.

أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو آرماندو مارادونا، خرج للصحافة وشن هجومًا ضاريًا على الاتحاد وأعلن دعمه لريفر بليت في قرارهم وأن صحة اللاعبين تأتي في المقام الأول وقبل الماديات.

في نهاية المطاف، يبدو أن ريفر بليت قد نجا بنفسه من العقوبات بعد خضوع الاتحاد الأرجنتيني واعترافه بمدى خطورة أزمة كورونا وفقًا لتعليمات الحكومة والسلطات الصحية الأرجنتينية.

