رسميًا.. أداما تراوري ينضم إلى برشلونة

أعلن برشلونة بصورة رسمية التعاقد مع أداما تراوري قادمًا من وولفرهامبتون، ليكون بذلك التدعيم الثالث هذا الشتاء.

صفقة تراوري تمت على سبيل الإعارة من النادي الإنجليزي حتى نهاية الموسم، مع تضمين بند للشراء "مفتوح" حسب إعلان النادي.

ويأتي التعاقد مع تراوري بمثابة الإعلان عن نهاية حِقبة عثمان ديمبيلي في برشلونة، باعتبار أن الإسباني بديل له في مركز الجناح.

تراوري ليس غريبًا على برشلونة، فهو أحد أبناء النادي الكتالوني وأكاديمية لا ماسيا، ولكنه رحل في صيف 2015 متجهًا إلى أستون فيلا.

اللاعب صاحب الأصول المالية هو الصفقة الثالثة لبرشلونة هذا الشتاء، بعد ضم داني ألفيش مجانًا وفيران توريس من مانشستر سيتي بـ55 مليون يورو.

وربما أن العلاقة المميزة التي تجمع برشلونة بوكيل تراوري وأحد أهم المساهمين في وولفرهامبتون، جورج مينديش، كانت سببًا في سهولة الصفقة.

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وخاض تراوري هذا الموسم مع الذئاب 23 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل هدف وحيد.

توتنهام حاول بشدة التعاقد مع تراوري بناء على رغبة ملحة من المدرب أنطونيو كونتي، لكن في النهاية كانت الغلبة لبرشلونة.

ويفترض أن يكون الظهور الأول لتراوري بقميص برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في كامب نو بالأسبوع المقبل، بقمة من قمم الدوري الإسباني.

وسيتم تقديم تراوري إلى الجماهير في مؤتمر صحفي رسمي يوم الأربعاء 2 فبراير المقبل بملعب كامب نو.