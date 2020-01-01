رسميًا - اتحاد الكرة المصري يعلن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

الزمالك يتعرض لعقوبة وغرامة مالية بعد الانسحاب أمام الأهلي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، عن عقوبة الزمالك عقب الانسحاب من لقاء الأهلي في الدوري المصري.

ولم يحضر الزمالك لقاء الأهلي، في المباراة المؤجلة بالدوري المصري الممتاز، في الجولة الثالثة من المنافسات بالموسم الحالي.

وأكد اتحاد الكرة مسبقًا أن هناك عقوبات ستفرض على الزمالك بسبب عدم حضوره للقاء الأهلي وإنهاء المباراة من قبل الحكم الليتواني.

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وأصدر اتحاد الكرة المصري بيانًا جاء كالتالي: "لانسحابه من المباراة، اعتبار الأهلي فائزا 2-0 وخصم 3 نقاط أخرى من الزمالك في نهاية الموسم".

وأضاف: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم اعتماد ما اتخذته إدارة المسابقات بشأن مباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز التي كان محددًا لها يوم الإثنين الماضي وتخلف عنها فريق نادي الزمالك ، باعتبار الأهلي فائزا بالمباراة 2-0 مع خصم ثلاثة نقاط أخرى من رصيد الزمالك في نهاية موسم 2019-2020".

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وتابع: "يعاد ترتيب الفريق نفسه ضمن الجدول النهائي للمسابقة، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 200 ألف جنيه تسدد لخزينة الاتحاد خلال شهر من تاريخه".

واختتم البيان: "وكانت إدارة المسابقات قد اعتبرت فريق الزمالك منسحبا من المباراة بناء على تقارير حكم ومراقب المباراة وإعمالا لنص المادتين 46 و 47 من لائحة المسابقات والبند 30 فقرة 2 من شروط ونظام المسابقة".