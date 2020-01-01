رسميًا.. إيقاف حسام غالي مباراتين

لجنة الانضباط والأخلاق توقع عقوبة على حسام غالي.

أصدرت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرارًا يإيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة.

حسام غالى اعترض على حكم لقاء فريقه الأخير وهو ما دونه حكم اللقاء في تقريره وسلمه للجنة الحكام.

لجنة الانضباط في الاتحاد المصري تصدر مؤخرًا الكثير من العقوبات في حق المعترضين على الحكام أو المتجاوزين للوائح في المباريات الأخيرة.

وقررت اللجنة إيقاف حسام غالي مدير الكرة بنادي الجونة مباراتين لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان.

وتعادل الجونة أمام نظيره اسوان بهدف لكل فريق ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممناز.

ويسعى الجونة بقيادة مدربه الجديد بيدرو بارني في تحقيق نتائج مميزة بعد البداية السيئة للفريق في الموسم الحالي.