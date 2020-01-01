رسميًا .. إقامة كأس العالم للأندية 2021 في اليابان بالنظام القديم

نسخة 2020 في قطر و2021 في اليابان بنفس النظام

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الجمعة أن بطولة كأس العالم للأندية 2021 ستكون بطولة تضم سبعة فرق بنفس النظام القديم وستقام في اليابان.

كان الفيفا يأمل في تنظيم البطولة في الصين بهيكل جديد، والذي كان سيشمل 24 فريقًا من الأندية من جميع أنحاء العالم.

ووافق الفيفا على تأجيل الحدث إلى أجل غير مسمى، من أجل إعادة جدولة يورو 2020 وكوبا أمريكا 2020 بسبب جائحة كورونا.

المزيد من الفرق

كان من المفترض أن يتم توسيع البطولة من سبعة أندية فقط إلى 24. وكان من المقرر أن تقام في يونيو ويوليو من العام المقبل.

كان ذلك سيتم بدءاً من مباراة فاصلة بين ممثل أوقيانوسيا والمباراة التأهيلية الآسيوية الثالثة، وكان من المقرر أن تشارك ثمانية فرق أوروبية.

ومع ذلك، أثبتت الخطط أنها لا تحظى بشعبية كبيرة مع الفرق الأوروبية كما تسبب فيروس كورونا في إعادة هيكلة بعض الأفكار حول المنافسات الأوروبية والعالمية.

وفي هذا السياق، في حديثه إلى مجلس فيفا أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو تعليق خطط بطولة كأس العالم للأندية الموسعة.

وأصر على أنه لا يزال يجري العمل على موعد جديد لكأس العالم للأندية الموسعة وتفاخر بأنها ستكون "أفضل مسابقة للأندية في العالم".

ما هو موعد بطولة كأس العالم للأندية 2020؟ وما هي الفرق المشاركة؟

وبذلك ستعود منافسات كأس العالم للأندية إلى اليابان في نسخة العام 2021 بنفس النظام الحالي على عكس خطط فيفا السابقة، بعد أن تقام نسخة العام 2020 في فبراير المقبل بقطر.