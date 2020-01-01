رسميًا.. إقالة جوتي من تدريب ألميريا الإسباني

نادي ألميريا الإسباني المملوك لمعالي المستشار تركي آل الشيخ

أعلنت إدارة نادي ألميريا الإسباني المملوك لمعالي المستشار تركي آل الشيخ إقالة المدير الفني الإسباني خوسية ماريا جوتي، وذلك بسبب النتائج غير المرضية.

ألميريا تلقى خسارة من نظيرة ألكوركون بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس الخميس، بالجولة الـ35 ضمن منافسات الدوري الإسباني الدرجة الثانية.

المزيد من الفرق

النادي أصدر بيانًا رسميًا يوجه الشكر والتحية لأسطورة ريال مدريد على الفترة التي قضاها معاهم في دوري الدرجة الثانية.

🚨 تم الاتفاق على فسخ التعاقد وديًا مع المدير الفني جوتي.

شكرًا لك على مجهودك الكبير مع ألميريا .

نتمنى لك النجاح في مسيرتك دائمًا وأبدًا!. pic.twitter.com/k0Awyq5mcz — نادي ألميريا (@UDAlmeria_Arab) June 26, 2020

وأشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إلى أن إدارة ألميريا قررت إقالة جوتي بعد الخسارة الأخيرة بالدوري الإسباني الدرجة الثانية، حيث سيتم اختيار مدربًا جديدًا خلال الساعات القادمة.

الصحيفة الإسبانية أكدت على أن مسؤولي ألميريا أخبروا جوتي بأنه لن يقود تدريبات الفريق صباح اليوم الجمعة، حيث سيقوده أحد المدربين بالجهاز المعاون.

هل يتعاقد ألميريا مع فايلر؟ تركي آل الشيخ يكشف الحقيقة

ويبدو أن المدرب البرتغالي ماريو سيلفا، سيكون هو البديل للمدرب المُقال جوتي، لاستكمال مسيرة فريق ألميريا نحو الصعود إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ماريو سيلفا هو المدير الفني الحالي لفريق الشباب بنادي ألميريا، حيث سيقود المهمة بعد جوتي، على أن يتم التعاقد مع مدرب جديد خلال الأيام القادمة.

ويحتل ألميريا المركز الثالث خلف قادش وريال سرقسطة برصيد 56، حيث يتصدر قادش بـ62 نقطة، وسرقسطة في المركز الثاني برصيد 61 نقطة.