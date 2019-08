رسمياً | أولسن إلى كالياري.. ديفريل إلى ساسولو

أعلن روما الإيطالي انتقال مهاجمه جريجوار ديفريل على سبيل الإعارة إلى ساسولو الإيطالي.

وكان روما قد تعاقد مع ديفريل قادماً من ساسولو على سبيل الإعارة في 2017، قبل أن يتم الصفقة في 2018، وهو نفس الموسم الذي أعاره خلاله إلى سامبدوريا، ليسترده ويعيره من جديد إلى ساسولو.

وينتقل ديفريل -28 عاماً- على سبيل الإعارة مقابل 3 مليون يورو، مع حق الشراء بقيمة 9 مليون يورو.

Gregoire Defrel has today completed an initial loan move to .



Good luck, Gregoire!



➡️ https://t.co/B4zyHRr62C pic.twitter.com/uKnfZUwD9D