رسميًا | أوبلاك يجدد عقده مع أتلتيكو مدريد حتى 2023

أوبلاك قرر حسم موقفه والاستمرار في أتلتيكو مدريد

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني تجديد عقد يان أوبلاك، حارس مرمى الفريق، حتى 2023 مع زيادة قيمة الشرط الجزائي.

أوبلاك رفض تجديد عقده في الصيف الماضي وكان يبحث عن فرصة للرحيل عن صفوف الفريق إلا أنّ دييجو سيميوني، مدرب الروخي بلانكوس، أقنعه بالاستمرار.

وذكر النادي في بيان رسمي أنّ أوبلاك وافق على التمديد لعامين إضافيين ليضمن تواجده في الفريق لأربع سنوات إضافية.

وقال أوبلاك في تصريحات عقب التمديد: "سعيد للغاية بالتوقيع على العقد الجديد وأتمنى الاستمرار والدفاع عن شعار الروخي بلانكوس لسنوات أخرى قادمة".

صاحب الـ 26 عامًا انضم إلى صفوف الروخي بلانكوس في 2014 وحقق بطولة السوبر الإسباني والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي

وحافظ السولوفيني على نظافة شباكه في 115 مباراة مع أتلتيكو مدريد بنسبة نجاح بلغت 56.6% خلال السنوات الماضية.

التقارير الصحفية ذكرت أنّ راتب الحارس الجديد يصل إلى 12 مليون يورو سنويًا كما أنّ الشرط الجزائي ارتفع إلى 120 مليون يورو.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي حاول التعاقد مع الحارس وكسر قيمة الشرط الجزائي المقدر بمبلغ 100 مليون يورو.