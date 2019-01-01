رسميًا - أبها أولى المتأهلين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان

التعادل كان كافيًا لأبها للصعود

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف أبها أولى بطاقات التأهل إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بعد تعادله أمام النجوم بهدفين لكل منها.

الصاعد لدوري المحترفين حل ضيفًا على النجوم اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ35 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا بهدفين عن طريق عبد الله خطاب وحسن الشمراني في الدقيقتين 6 و43 من عمر الشوط الأول.

وتمكن أبها من العودة في الشوط الثاني بهدفي جيل نجومو والحاج باري "ضربة جزاء" في الدقيقتين 54 و63 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد أبها إلى النقطة 65 متصدرًا جدول الترتيب ليكن أول الصاعدين، بينما تجمد رصيد النجوم عند النقطة 46 في المركز التاسع.