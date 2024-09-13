رسمياً .. ريال مدريد يحسم مصير لونين

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توصل ريال مدريد لاتفاق رسمي مع لاعبه وحارسه الأوكراني أندري لونين من أجل تمديد عقده عقب أسابيع من المفاوضات المعقدة.

وتحصل لونين على فرصة أن يكون حامي العرين الرئيسي للملكي الموسم الماضي، وساهم بشكل بارز في تتويجه بثنائية الليجا ودوري أبطال أوروبا، ولكن عودة البلجيكي تيبو كورتوا من الإصابة أفقدت الأوكراني مكانته الأساسية بنهائي الأبطال وبداية الموسم الجاري.

وأعلن بطل أوروبا الجمعة عن توصله لاتفاق مع الحارس الأوكراني من أجل تمديد عقده الحالي لست سنوات إضافية، ليبقى مع الفريق حتى يونيو 2030.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأبدى الحارس الشاب عدم رضاه عن تراجع دوره عقب عودة كورتوا، مما عقد مسألة تمديد عقده السابق الذي كان ينتهي بحلول يونيو 2025، وفتح باب الأقاويل عن رحيله إلى عديد الأندية المهتمة مثل ليفربول، تشيلسي، إنتر، وأتلتيكو مدريد.

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ورغم العقد الجديد طويل الأمد، ولكن قالت مصادر إسبانية عدة إن رحيل الحارس الأوكراني الصيف المقبل لن يكون مستبعداً في ظل سعيه للعب بصفة أساسية، وأن مدريد لن يمانع الأمر خصوصاً بعد التجديد الذي يجعله في موقف قوة بأي مفاوضات مستقبلية لبيع اللاعب.