رسمياً..مانشستر سيتي يعلن التجديد لفيرناندينيو

أنباء سعيدة قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الديربي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تجديد عقد لاعب وسطه البرازيلي فيرناندينيو، ليبقى بصفوف الفريق لمدة عام إضافي.

فيرناندينيو كان من المقرر انتهاء عقده في شهر يونيو القادم، ولكن المدرب بيب جوارديولا قرر الاحتفاظ بخدمات لاعبه المخضرم حتى صيف 2021.

ويأتي ذلك ليستكمل صاحب الـ34 سنة مسيرته الحافلة مع سيتي، بعد 6 سنوات ونصف قضاهم مع حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وقال اللاعب بعد التجديد:"الأنباء الأفضل للجميع بكل تأكيد، أريد الحصول على الفرصة للبقاء هنا فترة أطول لمساعدة باقي زملائي، حيث بدونهم لما استمريت لهذه المدة الطويلة".

وأضاف:"استمتعت بكل لحظة قضيتها مع النادي، لم أتوقع يوماً ما بناء هذه العلاقة القوية مع الجماهير وكل العاملين هنا، لذلك أشعر بالامتنان الكبير بوضعي الحالي".

وتابع:"هدفي الحالي هو مواصلة النجاحات، فزت بالعديد من البطولات مع مانشستر سيتي، لكن فترة بيب جوارديولا هي الأفضل لنا وأتمنى استمرار ذلك لأطول فترة ممكنة".

يذكر أن لاعب الوسط البرازيلي سيسجل ظهوره رقم 300 بقميص سيتي غداً الأربعاء، عندما يلعب فريقه الديربي ضد مانشستر يونايتد بنصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين.