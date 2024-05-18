رسائل خاصة لزملائه ومحل الإقامة .. مبابي يُمهد الطريق نحو رحلته في ريال مدريد!

الصفقة المنتظرة تقترب

بدأ المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، استعداداته للحياة الجديدة في ريال مدريد، بعد تأكد رحيله بشكل نهائي عن باريس سان جيرمان بنهاية هذا الموسم.

صاحب الـ25 سنة أعلن مؤخرًا عن مغادرته لحديقة الأمراء، وسط تأكيدات بمختلف الصحف العالمية حول انتقاله إلى ريال، بوجود خطة للإعلان عن الصفقة بعد أيام من نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند في 1 يونيو القادم.

شبكة "ريليفو" قالت إن مبابي قد يتمكن من ارتداء قميص ريال مدريد بشكل رسمي بين يومي 3 و7 يونيو المقبل قبل الانضمام لمعسكر فرنسا المشارك في يورو 2024، ولكن قبل القيام بذلك قرر اللاعب تمهيد الأجواء بعض الشيء.

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وأشارت الشبكة إلى أن زملاء مبابي المستقبليين في ريال مدريد يعلمون كل شيء عن الصفقة منذ أسابيع، حيث أرسل إليهم الفرنسي بعض الرسائل ليخبرهم بأنه سينضم لهم في الصيف.

وأوضحت أن اللاعب الذي تربطه علاقة جيدة مع الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو، يحاول الحفاظ على علاقاته المميزة مع نجوم الفريق الإسباني قبل قدومه.

واستغل مبابي هذه المحادثات للاستفسار منهم عن بعض التفاصيل الخاصة بالمدينة والنادي، كما قامت والدته فايزة العماري بالسفر إلى مدريد في مناسبات مختلفة الفترة الماضية لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة.

وفي سياق متصل استقر مبابي بالفعل على مكان إقامته، حيث يريد العيش في منطقة فاخرة في "لا موراليخا"، بسبب قرب هذا الموقع من المدينة الرياضية لريال مدريد.

ويعد هذا إجراءًا مؤقتًا بالنسبة لمبابي للحصول على الفترة الكافية للتعرف على المدينة، لتحديد أفضل موقع ممكن للعيش في مدريد، وسيكون بجواره جود بيلينجهام وفينيسيوس بالقرب منه لمساعدته.