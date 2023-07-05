رسالة ناصر الخليفي إلى ليونيل ميسي وسيرخيو راموس .. ولويس إنريكي يحذر نيمار!

يبدو أن نيمار سيواجه العديد من المصاعب بعد وصول لويس إنريكي إلى قيادة الفريق فنيًا..

استفاد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم الإسباني لويس إنريكي كمدرب جديد لتحليل عدد من القضايا الملحة الأخرى في ناديه.

البداية كانت بالحديث عن وضعية كيليان مبابي قائد الفريق، لكن الخليفي لم يتردد في شرح رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي والإسباني سيرخيو راموس عن الفريق، فيما تحدث إنريكي عن وضع البرازيلي نيمار موجهًا له رسالة شديدة اللهجة.

الخليفي لم يتردد في الثناء على القائدين السابقين لريال مدريد وبرشلونة، حيث قال: "أريد أن أشكر ميسي على كل هذه السنوات، إنه الأفضل في العالم، أيضًا سيرخيو راموس لقد كان جنديًا".

لكن لويس إنريكي كان أكثر غموضًا حول نيمار، الذي يريد النادي رحيله بعد عدة مواسم لم يقدم فيها الأداء المنتظر منه.

وقال إنريكي: "لم أتحدث مع نيمار، لقد تحدثت مع برنسيل كيمبيمبي و نوردي موكيلي، ستكون لدينا الفرصة للتعرف على بعضنا البعض، إنه شيء داخلي بالنسبة لنا".

وأضاف مواصلًا حديثه عن البرازيلي: "أريد أن تستند قراراتي إلى دوراتنا التدريبية، سنرى ما سيحدث، باريس سان جيرمان فريق كبير وستكون هناك تغييرات".

وأكمل: "كما قال الرئيس، من الواضح أنه يجب أن يكون لدينا أسلوب يثير إعجاب المشجعين ويجعلهم يستمتعون كل أسبوع".

كما علق لويس إنريكي على رحيل ميسي وراموس، حيث قال: "كانا لاعبين انتهت عقودهما قبل وصولي للنادي، لم أشارك في كلتا الحالتين، لويس كامبوس يعمل بجد، سيكون من السخف بالنسبة لنا العمل بشكل فردي".